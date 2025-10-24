Bastides en fête I Concours photo l’âme des bastides Beaumontois en Périgord
Bastides en fête I Concours photo l’âme des bastides Beaumontois en Périgord vendredi 24 octobre 2025.
Bastides en fête I Concours photo l’âme des bastides
Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Les habitants d’ici et d’ailleurs sont invités à poster leurs plus beaux clichés des bastides !
Capturez des images qui représentent l’essence même des bastides du territoire Pays de Bergerac ses ruelles, ses maisons atypiques, un détail insolite ou l’originalité d’un édifice …
A gagner*
1 panier gourmand d’une valeur de 50€
1 lot surprises
1 cours de photographie avec le club photo de Beaumont
*Confère le règlement du concours et les modalités d’inscription. .
Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12
English : Bastides en fête I Concours photo l’âme des bastides
German : Bastides en fête I Concours photo l’âme des bastides
Italiano :
Espanol : Bastides en fête I Concours photo l’âme des bastides
L’événement Bastides en fête I Concours photo l’âme des bastides Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2025-10-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides