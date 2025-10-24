Bastides en fête I Concours photo l’âme des bastides Beaumontois en Périgord

Bastides en fête I Concours photo l'âme des bastides Beaumontois en Périgord vendredi 24 octobre 2025.

Beaumontois en Périgord Dordogne

Les habitants d’ici et d’ailleurs sont invités à poster leurs plus beaux clichés des bastides !

Capturez des images qui représentent l’essence même des bastides du territoire Pays de Bergerac ses ruelles, ses maisons atypiques, un détail insolite ou l’originalité d’un édifice …

A gagner*

1 panier gourmand d’une valeur de 50€

1 lot surprises

1 cours de photographie avec le club photo de Beaumont

*Confère le règlement du concours et les modalités d’inscription. .

Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12

