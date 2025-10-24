Bastides en Fête Lagruère Lagruère

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-26

2025-10-24

Bastides en Fête vous invite à découvrir les bastides du Lot-et-Garonne tout en profitant d’animations pour toute pour toute la famille.

Et pour déceler le secret des bastides, Intrigue dans les bastides , un grand jeu d’enquête sous forme de rallye dans les bastides et des chasses aux trésors inédites Tèrra Aventura Sur la commune de Lagurère

– Samedi et dimanche Exposition photos à la salle polyvalente le canal de Garonne photos de 2M et par la club photos du Foyer rural

– Samedi 14h30 Randonnée pédestre encadrée par le raconteur de Pays à la découverte du Canal et de la Garonne et découverte de l’emplacement de la Nécropole et de la villa gallo-romaine

– Samedi et dimanche initiation au tir à l’arc

– Samedi et dimanche Balades commentées en bateau sur la Garonne entre Lagruère et le Mas-d ‘Agenais. Sur réservation ou sur place dans la limite des places disponibles. .

Lagruère Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 92 83 67

English : Bastides en Fête Lagruère

Bastides en Fête invites you to discover the bastides of the Lot-et-Garonne region, while enjoying activities for the whole family.

German : Bastides en Fête Lagruère

Bastides en Fête lädt Sie dazu ein, die Bastiden des Lot-et-Garonne zu entdecken und dabei von Animationen für die ganze Familie zu profitieren.

Italiano :

Bastides en Fête vi invita a scoprire le bastides del Lot-et-Garonne con attività per tutta la famiglia.

Espanol : Bastides en Fête Lagruère

Bastides en Fête le invita a descubrir las bastidas de Lot-et-Garonne mientras disfruta de actividades para toda la familia.

