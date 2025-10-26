Bastides en fête | Occitanie & traditions Eymet

Bastides en fête | Occitanie & traditions

Eymet Dordogne

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Au programme de la journée

10h Laëtitia•Atelier cuisine

10h30 Nicolas Peuch•Musique

11h Les Routiniers & Aimet Trad Danses•parade

11h Isabel Lavarec-Molina•Atelier écriture

11h30 Cie Memorabilis•Musique

11h30 Moulin de Citole•Lectures

12h15 Arnaud Bibonne|Nicolas Peuch|Les Routiniers•Musique

14h15 Abeilles Bergeracoises•Déambulation

14h30 Isabel Lavarec-Molina•Lectures

15h Expositions,ateliers,rencontre,café associatif

15h Jean-Claude Dugros•Conférence

15h Arnaud Bibonne•Concert

15h-17h Montée au donjon

15h Cie Memorabilis•Musique

15h30 Abeilles Bergeracoises•Chants

15h30 Concours jeux enfants

15h30 Les Routiniers & Aimet Trad Danses•Atelier danse

16h Nicolas Peuch•Musique

16h Moulin de Citole•Lectures|Isabel Lavarec-Molina•Lectures & dédicaces|Abeilles Bergeracoises•Chants

17h-19h Arnaud Bibonne•Bal trad’

Programme détaillé dans Plus d’informations . .

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95 eymet.tourisme@orange.fr

