Bastides en fête | Occitanie & traditions Eymet

Eymet Dordogne
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Au programme de la journée
10h Laëtitia•Atelier cuisine
10h30 Nicolas Peuch•Musique
11h Les Routiniers & Aimet Trad Danses•parade
11h Isabel Lavarec-Molina•Atelier écriture
11h30 Cie Memorabilis•Musique
11h30 Moulin de Citole•Lectures
12h15 Arnaud Bibonne|Nicolas Peuch|Les Routiniers•Musique
14h15 Abeilles Bergeracoises•Déambulation
14h30 Isabel Lavarec-Molina•Lectures
15h Expositions,ateliers,rencontre,café associatif
15h Jean-Claude Dugros•Conférence
15h Arnaud Bibonne•Concert
15h-17h Montée au donjon
15h Cie Memorabilis•Musique
15h30 Abeilles Bergeracoises•Chants
15h30 Concours jeux enfants
15h30 Les Routiniers & Aimet Trad Danses•Atelier danse
16h Nicolas Peuch•Musique
16h Moulin de Citole•Lectures|Isabel Lavarec-Molina•Lectures & dédicaces|Abeilles Bergeracoises•Chants
17h-19h Arnaud Bibonne•Bal trad’
Programme détaillé dans Plus d’informations . .
Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95 eymet.tourisme@orange.fr
