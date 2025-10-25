Bastides en fête Randonnée Livradaise Sainte-Livrade-sur-Lot

Bastides en fête Randonnée Livradaise Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 25 octobre 2025.

Bastides en fête Randonnée Livradaise

Ancienne gare Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Balade animée par Michel Daynes avec l’histoire de la voie ferrée et visite de l’église Saint-Germain.

Ancienne gare Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 42 92

English : Bastides en fête Randonnée Livradaise

Walk led by Michel Daynes with the history of the railroad and a visit to Saint-Germain church.

German : Bastides en fête Randonnée Livradaise

Von Michel Daynes geleiteter Spaziergang mit der Geschichte der Eisenbahnstrecke und Besichtigung der Kirche Saint-Germain.

Italiano :

Passeggiata guidata da Michel Daynes con la storia della linea ferroviaria e la visita alla chiesa di Saint-Germain.

Espanol : Bastides en fête Randonnée Livradaise

Paseo dirigido por Michel Daynes con la historia de la línea ferroviaria y una visita a la iglesia de Saint-Germain.

L’événement Bastides en fête Randonnée Livradaise Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Villeneuve Vallée du Lot