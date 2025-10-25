Bastides en fête Randonnée Livradaise Sainte-Livrade-sur-Lot
Bastides en fête Randonnée Livradaise Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 25 octobre 2025.
Bastides en fête Randonnée Livradaise
Ancienne gare Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Balade animée par Michel Daynes avec l’histoire de la voie ferrée et visite de l’église Saint-Germain.
Balade animée par Michel Daynes avec l’histoire de la voie ferrée et visite de l’église Saint-Germain. .
Ancienne gare Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 42 92
English : Bastides en fête Randonnée Livradaise
Walk led by Michel Daynes with the history of the railroad and a visit to Saint-Germain church.
German : Bastides en fête Randonnée Livradaise
Von Michel Daynes geleiteter Spaziergang mit der Geschichte der Eisenbahnstrecke und Besichtigung der Kirche Saint-Germain.
Italiano :
Passeggiata guidata da Michel Daynes con la storia della linea ferroviaria e la visita alla chiesa di Saint-Germain.
Espanol : Bastides en fête Randonnée Livradaise
Paseo dirigido por Michel Daynes con la historia de la línea ferroviaria y una visita a la iglesia de Saint-Germain.
L’événement Bastides en fête Randonnée Livradaise Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Villeneuve Vallée du Lot