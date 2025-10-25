Bastides en fête Villeneuve-sur-Lot

Bastides en fête Villeneuve-sur-Lot samedi 25 octobre 2025.

Bastides en fête

Place Lafayette Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Plusieurs animations médiévales vous seront proposés Stand sur l’art de vivre au Moyen-Âge, forge médiévale, exposition de tenues du 12e siècle, fabrication de tourtières, jeux en bois géants, vente d’épées et jeux en bois, essayage de costumes médiévaux, lecture médiévale et jeux de société.

Place Lafayette Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 17 30

English : Bastides en fête

A range of medieval activities will be on offer, including a medieval lifestyle stand, a medieval forge, an exhibition of 12th-century costumes, tourtière-making, giant wooden games, sword and wooden game sales, medieval costume fittings, medieval readings and board games.

German : Bastides en fête

Es werden Ihnen mehrere mittelalterliche Animationen geboten: Stand über die Lebenskunst im Mittelalter, mittelalterliche Schmiede, Ausstellung von Kleidung aus dem 12. Jahrhundert, Herstellung von Torten, riesige Holzspiele, Verkauf von Schwertern und Holzspielen, Anprobe von mittelalterlichen Kostümen, mittelalterliche Lesung und Gesellschaftsspiele.

Italiano :

Saranno proposte diverse attività medievali, tra cui uno stand sull’arte di vivere nel Medioevo, una fucina medievale, un’esposizione di costumi del XII secolo, la costruzione di tourtière, giochi giganti in legno, la vendita di spade e giochi in legno, allestimenti di costumi medievali, letture medievali e giochi da tavolo.

Espanol : Bastides en fête

Se ofrecerán diversas actividades medievales, como un stand sobre el arte de vivir en la Edad Media, una fragua medieval, una exposición de trajes del siglo XII, fabricación de tourtière, juegos gigantes de madera, venta de espadas y juegos de madera, montaje de trajes medievales, lecturas medievales y juegos de mesa.

