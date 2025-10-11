Bastien David et l’ensemble Cairn Châteauroux

Bastien David et l’ensemble Cairn

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Après un mémorable concert Métamorphoses, avec son ensemble Les Insectes qui avait subjugué le public par sa musique très pure, évoquant des paysages ou des ambiances naturelles, et son étonnant instrument micro-tonal, le métallophone.

Bastien David revient à Équinoxe avec un statut d’artiste associé et un concert où il nous révèle sa personnalité.

Avec le joli ensemble orléanais Cairn, qui donne à écouter et à comprendre ce qu’est un geste musical, nous entendrons quatre pièces courtes Bec et ongles (créée pour Renaud Capuçon) pour violon, Poésie minérale pour violon, alto et violoncelle, Riff pour violoncelle, et enfin Bird pour quatuor à cordes. Entrecoupée de présentations par le jeune compositeur surdoué et multi-récompensé (il vient de recevoir le prix de composition Ernst-von- Siemens aux côtés du célèbre chef Simon Rattle), c’est à une soirée en toute intimité à laquelle nous vous convions. Vous saurez tout sur son histoire, ses projets ou ses nouveaux instruments. .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

English :

After a memorable Métamorphoses concert, with his ensemble Les Insectes, which captivated audiences with its pure music evoking landscapes or natural atmospheres, and its astonishing micro-tonal instrument, the metallophone.

German :

Nach einem denkwürdigen Konzert Métamorphoses mit seinem Ensemble Les Insectes, das das Publikum mit seiner sehr reinen Musik, die an Landschaften oder Naturstimmungen erinnert, und seinem erstaunlichen mikrotonalen Instrument, dem Metallophon, überwältigt hatte.

Italiano :

Dopo un memorabile concerto di Métamorphoses, con il suo ensemble Les Insectes, che aveva affascinato il pubblico con la sua musica purissima, che evocava paesaggi o atmosfere naturali, e il suo sorprendente strumento microtonale, il metallofono.

Espanol :

Tras un memorable concierto Métamorphoses, con su conjunto Les Insectes, que había cautivado al público con su música purísima, evocadora de paisajes o atmósferas naturales, y su asombroso instrumento microtonal, el metalófono.

