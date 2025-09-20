Bastion de l’Etendard Bastion de L’Étendard Bonifacio

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Que vous soyez intéressé par l’histoire, le patrimoine ou tout simplement par la beauté des paysages, le Bastion de l’Étendard a quelque chose à vous offrir… Lieu incontournable de la citadelle, dominant le port du haut de ses 25 mètres, ce monument historique a la particularité d’être le bastion le plus haut de France. Aucun doute : les points de vue depuis ses terrasses sont (très) spectaculaires…

Pièce maîtresse des fortifications, le Bastion de l’Etendard s’invite dans un paysage pittoresque telle une sentinelle veillant, protégeant depuis plus de cinq siècles, de son imposante carrure, la citadelle, la marina et les Bouches de Bonifacio.

Bastion de L’Étendard Place d’Armes, Bonifacio Bonifacio 20169 Corse-du-Sud Corse Le bastion de l’Etendard, bâti au 13e siècle par les Génois est un peu l’identité de Bonifacio. Il s’agit de l’imposante forteresse qui domine l’entrée du port. Elle servait autrefois à protéger l’accès à la porte de Gênes qui était à l’origine, la seule entrée de la ville. Détruit au 16e siècle, le bâtiment le plus représentatif de Bonifacio, fut rebâti dans la foulée tout en étant adapté aux nouvelles techniques de sièges, notamment grâce à des fortifications bien plus solides avec des murs de sept à dix mètres d’épaisseur. En visitant le Bastion de l’Étendard, vous aurez accès également aux salles souterraines à l’intérieur de l’ édifice consacrées à l’histoire des Fortifications de la ville .Sur les terrasses du Bastion de l’Étendard, un jardin de paysages remarquables est à découvrir avec des points de vues exceptionnels ! La visite se termine par le Jardin des Vestiges , ancien quartier d’habitations génoises datant XIII-XIV ème Siècle .

