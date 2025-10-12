BASTION STRATÉGIQUE VISITE GUIDÉE Perpignan
Place Jean-Baptiste Molière Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Début : 2025-10-12 10:30:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Rendez-vous place Molière
Place Jean-Baptiste Molière Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 38 84 animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com
English :
? Meeting point: Place Molière
German :
? Treffpunkt: Place Molière
Italiano :
? Punto d’incontro: Piazza Molière
Espanol :
? Punto de encuentro: Place Molière
