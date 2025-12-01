Bastoon et Baboushka Chanson survoltée Café de la Forge Guillac

Bastoon et Baboushka Chanson survoltée

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

De la chanson française qui chatouille, qui décoiffe, qui bouleverse à travers des histoires singulières. De quoi bouger les fesses en essuyant les larmes, de quoi mourir de rire pour ne pas mourir tout court. A 20h30. .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne

