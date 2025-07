Bataille avec des Gelly ball réservation en ligne Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne

Début : 2025-07-08 11:10:00

fin : 2025-08-06 11:40:00

2025-07-08 2025-07-09 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26 2025-07-29 2025-07-30 2025-07-31 2025-08-01 2025-08-02

Bataille fictive entre 2 équipes avec un pistolet et des billes de gel (et eau). Bataille dans un périmètre avec des obstacles.

Ouvert du mardi au samedi.

Groupe de 10 personnes maximum sur des créneaux de 30 minutes.

Conditions d’accès à partir de 8 ans (enfants et adultes).

Tenue de sport obligatoire.

Créneaux

**Mardi à Samedi**

11h10-11h40 / 14h-14h30 / 18h25-18h55

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte sur les sites. .

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

