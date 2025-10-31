Bataille de nerfs + Olympiades Lessay

Gymnase de Lessay Lessay Manche

Ouvert aux jeunes de 8ans jusqu’à 17ans.

Dossier d’inscription obligatoire à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay.

Prévoir son nerf + ses munitions et un pique-nique. .

Gymnase de Lessay Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr

