Bataille d’échecs, Le Nautilus, Perpignan

Bataille d’échecs Mardi 3 mars, 19h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Avis aux stratèges et passionnés d’échecs !

Vous cherchez une soirée qui change de l’ordinaire à Perpignan ? Que vous soyez un futur Grand Maître ou que vous connaissiez juste la marche du cavalier, la Bataille d’échecs débarque au Nautilus !

Le concept est simple : une ambiance décontractée, des rencontres sympas et des duels mémorables sur l’échiquier. C’est l’occasion parfaite pour perfectionner vos ouvertures ou simplement passer un bon moment autour d’un verre.

Quand ? Le mardi 03/03 à partir de 19h Où ? Le Nautilus, 20 Rue Jules Verne, 66000 Perpignan ️ Entrée ? 100% GRATUITE

Pas besoin de réserver, venez comme vous êtes (avec votre esprit de compétition en bonus !). Qui sera sacré roi ou reine de la soirée ?

On vous attend nombreux pour faire chauffer les neurones !

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

