Batailles d'échecs Knight Cubbers Mar'mousse Mar'mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc vendredi 13 février 2026.
Mar'mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d'Armor
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-03-13 22:00:00
2026-02-13 2026-03-13
Tu aimes les échecs ? Tu veux te mesurer à d'autres joueurs dans une ambiance conviviale ?
Tous les 2ème jeudi du mois, viens participer à notre bataille d'échecs et tente de devenir le Roi ou la Reine de l'Arène !
Pas besoin d'être un expert, tout le monde est le bienvenu !
Bienvenu au Knight Club !
Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57
