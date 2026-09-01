Batailles Loudun
samedi 19 septembre 2026 · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Batailles
Rue du Bourg Joly Loudun Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Humour grinçant ou absurde, le théâtre de jean michel Ribes et de Roland Dubillard est à l’honneur dans « Batailles » ,pièce interprétée par la compagnie des Amathouars
N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !
Par SMS ou sur HelloAsso .
Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17
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English : Batailles
L’événement Batailles Loudun a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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