Informations pratiques

Loudun

Batailles

Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Humour grinçant ou absurde, le théâtre de jean michel Ribes et de Roland Dubillard est à l’honneur dans « Batailles » ,pièce interprétée par la compagnie des Amathouars

N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !

Par SMS ou sur HelloAsso .

Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17

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English : Batailles

L’événement Batailles Loudun a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays Loudunais