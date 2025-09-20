Bataillon de marins-pompiers de Marseille Caserne de Saint-Pierre Marseille

Bataillon de marins-pompiers de Marseille Samedi 20 septembre, 11h00 Caserne de Saint-Pierre Bouches-du-Rhône

Un circuit permettra aux enfants et aux adultes de découvrir les différentes facettes du métier de marin-pompier avec, tout au long de la journée : des ateliers dynamiques, des démonstrations de savoir-faire, des expos de véhicules opérationnels et anciens et un espace recrutement pour répondre aux vocations.

Le Bataillon des Marins-Pompiers : Une histoire unique

Le 28 octobre 1938, un feu important se déclare dans le magasin des Nouvelles Galeries. Des renforts affluent de la France entière et la compagnie de marins-pompiers de Toulon dépêche 32 hommes et 6 engins. Le détachement toulonnais va combattre avec succès le feu qui a gagné l’hôtel Noailles où sont alors réunis des membres du gouvernement. En effet, ce jour-là à Marseille se tiennent les Assises du congrès du parti Radical, en présence d’Edouard Daladier, président du Conseil. Ce tragique après-midi entraînera la mise sous tutelle de la ville par l’Etat. Neuf mois plus tard, le 29 juillet 1939, un décret-loi va donner naissance au bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Le huitième drapeau de la Marine nationale :

Le 30 avril 1982, le BMPM s’est vu remettre son drapeau par le ministre de la Défense, monsieur Charles Hernu. Cette cérémonie s’est tenue en présence du ministre de l’Intérieur de l’époque et ancien maire de Marseille, monsieur Gaston Defferre. Ce drapeau est la marque de la reconnaissance de la Nation pour l’esprit de dévouement de l’unité. Il récompense 70 ans de service consacrés à la ville de Marseille et rappelle le sacrifice de plus de 30 marins-pompiers qui ont donné leur vie dans l’accomplissement de leurs missions.

