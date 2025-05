Bataillots’arts – Square Kafountine Yzeure, 27 juin 2025 18:00, Yzeure.

Allier

Square Kafountine Rue Claude-Bernard Yzeure Allier

Scène ouverte pour les jeunes talents, organisée par l’Amicale laïque des Bataillots-Cladets.

Square Kafountine Rue Claude-Bernard

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes dmerlebarts@gmail.com

English :

Open stage for young talent, organized by the Amicale laïque des Bataillots-Cladets.

German :

Offene Bühne für junge Talente, organisiert von der Amicale laïque des Bataillots-Cladets.

Italiano :

Palcoscenico aperto ai giovani talenti, organizzato dall’Amicale laïque des Bataillots-Cladets.

Espanol :

Escenario abierto a los jóvenes talentos, organizado por la Amicale laïque des Bataillots-Cladets.

