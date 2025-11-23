Batalèra à l’Oustau Rue de l’église Salies-de-Béarn
Batalèra à l’Oustau Rue de l’église Salies-de-Béarn lundi 15 décembre 2025.
Batalèra à l’Oustau
Rue de l’église L’Ostau dou Saleys Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-15
fin : 2025-12-15
Date(s) :
2025-12-15
Qu’es aquò ? Venez partager avec Ania et Joan-Francés un moment en béarnais, discussion ouverte à tous, apprenants, locuteurs. C’est dans la maison de Noël installée à l’Ostau dou Saleys que vous pourrez venir écouter et parler la lenga nosta . Un bon moment d’échanges en perspective sur le thème réconfortant de Noël !
Siatz los planvienguts ! .
Rue de l’église L’Ostau dou Saleys Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 96 38 05
English : Batalèra à l’Oustau
German : Batalèra à l’Oustau
Italiano :
Espanol : Batalèra à l’Oustau
L’événement Batalèra à l’Oustau Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Béarn des Gaves