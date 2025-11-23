Batalèra à l’Oustau Rue de l’église Salies-de-Béarn

Batalèra à l’Oustau

Rue de l’église L’Ostau dou Saleys Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-15

Date(s) :

2025-12-15

Qu’es aquò ? Venez partager avec Ania et Joan-Francés un moment en béarnais, discussion ouverte à tous, apprenants, locuteurs. C’est dans la maison de Noël installée à l’Ostau dou Saleys que vous pourrez venir écouter et parler la lenga nosta . Un bon moment d’échanges en perspective sur le thème réconfortant de Noël !

Siatz los planvienguts ! .

Rue de l’église L’Ostau dou Saleys Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 96 38 05

