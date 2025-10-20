Batalèra de la Mude Salle de la Mude Salies-de-Béarn

Batalèra de la Mude Salle de la Mude Salies-de-Béarn lundi 20 octobre 2025.

Batalèra de la Mude

Salle de la Mude 15 rue des puits salants Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

Qu’es aquò ? Venez partager avec Ania et Joan-Francés un moment en béarnais, discussion ouverte à tous, apprenants, locuteurs. C’est dans la salle de la Muda que vous pourrez venir écouter et parler « la lenga nosta ». Un bon moment d’échanges en perspective!

Siatz los planvienguts ! .

Salle de la Mude 15 rue des puits salants Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 84 98

English : Batalèra de la Mude

German : Batalèra de la Mude

Italiano :

Espanol : Batalèra de la Mude

L’événement Batalèra de la Mude Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Béarn des Gaves