Batalèra de la Mude Salle de la Mude Salies-de-Béarn

Salle de la Mude 15 rue des puits salants Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-01
2025-12-01
Qu’es aquò ? Venez partager avec Ania et Joan-Francés un moment en béarnais, discussion ouverte à tous, apprenants, locuteurs. C’est dans la salle de la Muda que vous pourrez venir écouter et parler « la lenga nosta ». Un bon moment d’échanges en perspective!
Siatz los planvienguts ! .
Salle de la Mude 15 rue des puits salants Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 84 98
