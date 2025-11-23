Batalèra de la Mude Salle de la Mude Salies-de-Béarn

Batalèra de la Mude

Salle de la Mude 15 rue des puits salants Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

2026-02-16

Qu’es aquò ? Venez partager avec Ania et Joan-Francés un moment en béarnais, discussion ouverte à tous, apprenants, locuteurs. C’est dans la salle de la Muda que vous pourrez venir écouter et parler la lenga nosta . Un bon moment d’échanges en perspective!

Siatz los planvienguts ! .

Salle de la Mude 15 rue des puits salants Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 96 38 05

