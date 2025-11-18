Bâtard Sensible Alexandre Kominek Espace culturel et festif de l’Etoile Châteaurenard

Bâtard Sensible Alexandre Kominek

Mardi 18 novembre 2025 à partir de 20h30. Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 20:30:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Bâtard Sensible Alexandre Kominek à la Salle de l’Etoile.

Sex. Cendrillon. Iguane. Cuisine au beurre. Drogue. White bitch. Sensibilité.

Venez rire et avoir honte.

C’est ça Alexandre Kominek. .

Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 10 etoile@chateaurenard.com

English :

Bâtard Sensible Alexandre Kominek at Salle de l’Etoile.

German :

Bâtard Sensible Alexander Kominek im Saal des Sterns.

Italiano :

Bâtard Sensible Alexandre Kominek alla Salle de l’Etoile.

Espanol :

Bâtard Sensible Alexandre Kominek en la Salle de l’Etoile.

L’événement Bâtard Sensible Alexandre Kominek Châteaurenard a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence