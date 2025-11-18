Bâtard Sensible Alexandre Kominek Espace culturel et festif de l’Etoile Châteaurenard
Bâtard Sensible Alexandre Kominek Espace culturel et festif de l’Etoile Châteaurenard mardi 18 novembre 2025.
Mardi 18 novembre 2025 à partir de 20h30. Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2025-11-18 20:30:00
2025-11-18
Bâtard Sensible Alexandre Kominek à la Salle de l’Etoile.
Sex. Cendrillon. Iguane. Cuisine au beurre. Drogue. White bitch. Sensibilité.
Venez rire et avoir honte.
C’est ça Alexandre Kominek. .
Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 10 etoile@chateaurenard.com
