Bateau de la Compagnie Les Hommes Sensibles Espace Culturel Saint-Clément à Craon Craon

Sur réservation, de 5€ à 14€

Début : 2025-10-29T17:00:00 – 2025-10-29T17:50:00

Fin : 2025-10-29T17:00:00 – 2025-10-29T17:50:00

Un spectacle pour toute la famille, destiné à l’enfant intérieur, vivant en chacun de nous.

C’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte et qui s’est accroché à une douce rage de vivre. Que reste-t-il de cet enfant qu’on garde en nous ? Du jeu ? Des monstres sous le lit ? De la nostalgie et des rêves ? Un peu de tout ça mais une chose surtout : l’émerveillement.

Une vieille malle en bois remplie de trésors et de souvenirs et nous voilà pris à rêver avec l’être sensible que nous sommes. Bateau met en scène un adulte dans une chambre d’enfant avec ses objets, sa psychologie de grand et ses logiques de bambin. Ce pirate de l’existence bricole, joue et se métamorphose pour retrouver l’enfant perdu au fond de lui dans des situations aussi drôles que touchantes. Alors moussaillons, prêts à embarquer avec lui ?

www.leshommessensibles.fr

Espace Culturel Saint-Clément à Craon craon Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire culture@paysdecraon.fr www.leshommessensibles.fr

Gaby Merz