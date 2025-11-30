Bateau Les hommes sensibles Eve, scène universitaire Le Mans

Bateau Les hommes sensibles

Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers | Genre Poésie gestuelle, Cirque sensible| Dès 5 ans | Résumé du spectacle Un spectacle pour toute la famille, destiné à l’enfant intérieur vivant en chacun de nous.

C’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte et qui s’est accroché à une douce rage de vivre. L’adulte oublie souvent l’enfant qu’il était, l’enfant qui est en lui. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? De la nostalgie et des rêves ? L’émerveillement. |

Dimanche 30 novembre. 2 séances à 14h30 et 17h (50 min). Lieu du spectacle Eve, scène universitaire. Réservations obligatoires au 02 43 47 36 52 (possible à partir du 17 novembre). .

