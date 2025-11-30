Bateau Les hommes sensibles Eve, scène universitaire Le Mans
Bateau Les hommes sensibles Eve, scène universitaire Le Mans dimanche 30 novembre 2025.
Bateau Les hommes sensibles
Eve, scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 14:30:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers | Genre Poésie gestuelle, Cirque sensible| Dès 5 ans | Résumé du spectacle Un spectacle pour toute la famille, destiné à l’enfant intérieur vivant en chacun de nous.
C’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte et qui s’est accroché à une douce rage de vivre. L’adulte oublie souvent l’enfant qu’il était, l’enfant qui est en lui. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? De la nostalgie et des rêves ? L’émerveillement. |
Dimanche 30 novembre. 2 séances à 14h30 et 17h (50 min). Lieu du spectacle Eve, scène universitaire. Réservations obligatoires au 02 43 47 36 52 (possible à partir du 17 novembre). .
Eve, scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bateau Les hommes sensibles Le Mans a été mis à jour le 2025-11-17 par CDT72