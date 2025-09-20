Bateau sous l’eau spectacle lumineux et musical par la Compagnie Rayon de Lune Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-20 11:30:00
2025-09-20
Dans le cadre de la manifestation Bib’en scènes édition 2025, la médiathèque de Servoz vous propose un spectacle lumineux et musical proposé par la Compagnie Rayon de Lune.
Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr
English :
As part of the Bib’en scènes 2025 event, the Servoz media library presents a musical light show by Compagnie Rayon de Lune.
German :
Im Rahmen der Veranstaltung Bib’en scènes Ausgabe 2025 bietet Ihnen die Mediathek von Servoz eine Licht- und Musikshow, die von der Compagnie Rayon de Lune vorgeschlagen wird.
Italiano :
Nell’ambito dell’evento Bib’en scènes 2025, la mediateca Servoz mette in scena uno spettacolo di luci musicali realizzato dalla compagnia Rayon de Lune.
Espanol :
En el marco de Bib’en scènes 2025, la mediateca Servoz organiza un espectáculo musical de luces a cargo de la compañía Rayon de Lune.
