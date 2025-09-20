Bateaux d’hier et d’aujourd’hui à Port-Anna Port-Anna Séné

Bateaux d’hier et d’aujourd’hui à Port-Anna Samedi 20 septembre, 10h00 Port-Anna Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Les associations patrimoniales maritimes de Séné, Les Amis du sinagot, Un sinagot pour Séné et Yole Morbihan vous font découvrir les bateaux de la commune.

Au programme : exposition sur les sinagotes, rencontre avec les bénévoles, présentation de bateaux à quai, vente de produits dérivés, buvette et petite restauration (crêpes, galettes et huîtres).

Port-Anna Port-Anna 56860 Séné Séné 56860 Morbihan Bretagne 0297620303 http://www.parc-golfe-morbihan.bzh http://www.sene.bzh;https://www.sene.bzh/les-incontournables/les-sites-remarquables/ Niché dans une anse, ce petit port aménagé en 1955 est le dernier port de pêche en activité du Golfe du Morbihan.

Composante majeure de l’histoire et de l’identité sinagote, la pêche demeure une activité économique de poids pour le territoire. La petite dizaine de bateaux qui y stationnent pratiquent une pêche quotidienne et artisanale.

Port-Anna accueille aussi les navires en eau profonde, c’est d’ailleurs le passage obligé des bateaux qui sillonnent le Golfe. Le lieu inspire depuis longtemps peintres et photographes, notamment avec sa « maison rose ».

Bien connue des navigateurs, cette maison utilisée à l’origine comme entrepôt ostréicole indique l’entrée du chenal conduisant à Vannes. Transports en communs renforcés (bus et bateaux Petits Passeurs). Parking d’accès pour les voitures puis cheminement piéton. Accès PMR sur le site.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Séné