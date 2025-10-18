Bâti traditionnel vallorcin présentation de la démarche d’inventaire et visite de la Maison de Barberine et de son hameau Journées Nationales de l’Architecture Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 16:30:00

2025-10-18

Dans le cadre du projet européen DAHU, le Département de la Haute-Savoie et l’association de sauvegarde La Maison de Barberine proposent une présentation du bâti traditionnel vallorcin assortie d’une visite du musée de Barberine et de son hameau.

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 76 00 31 94

English : Traditional Vallorcan buildings: presentation of the inventory process and visit to the Maison de Barberine and its hamlet Journées Nationales de l’Architecture

As part of the European DAHU project, the Département de la Haute-Savoie and the association La Maison de Barberine are offering a presentation of traditional Vallorcan buildings, accompanied by a visit to the Barberine museum and hamlet.

German : Traditionelle Gebäude aus dem Vallorcin: Vorstellung des Inventarisierungsverfahrens und Besuch des Maison de Barberine und seines Weilers Journées Nationales de l’Architecture

Im Rahmen des europäischen DAHU-Projekts bieten das Département Haute-Savoie und die Schutzvereinigung La Maison de Barberine eine Präsentation traditioneller Bauwerke aus Vallorca an, die mit einem Besuch des Museums von Barberine und seines Weilers verbunden ist.

Italiano : Edifici tradizionali nella Vallorca: presentazione del processo di inventario e visita alla Maison de Barberine e al suo borgo Journées Nationales de l’Architecture

Nell’ambito del progetto europeo DAHU, il Dipartimento dell’Alta Savoia e l’associazione di conservazione La Maison de Barberine propongono una presentazione degli edifici tradizionali vallorani, accompagnata da una visita al museo della Barberine e al suo borgo.

Espanol : Edificios tradicionales en la Vallorca: presentación del proceso de inventario y visita a la Maison de Barberine y su caserío Journées Nationales de l’Architecture

En el marco del proyecto europeo DAHU, el Departamento de Alta Saboya y la asociación de conservación La Maison de Barberine ofrecen una presentación de las construcciones tradicionales vallesanas, acompañada de una visita al museo de Barberine y a su caserío.

