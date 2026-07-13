Bâtir · Préserver · Transmettre Les 800 ans de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame Strasbourg

Informations pratiques

Strasbourg

Bâtir · Préserver · Transmettre Les 800 ans de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame

3 place du Château Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 14:00:00

fin : 2027-03-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-11-02 2026-11-12 2026-12-26 2027-01-02

La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame est une institution unique en France, dédiée depuis huit siècles à l’édification et à la préservation de la cathédrale de Strasbourg. Cette exposition invite à explorer la riche histoire et la spécificité de cette institution singulière, de sa création à nos jours.

Fondée au début du XIIIe siècle par l’évêque de Strasbourg et le chapitre des chanoines de la cathédrale pour superviser le chantier et gérer les dons et legs, l’Œuvre Notre-Dame passe dès les années 1280 sous le contrôle de la Ville.

L’exposition permet d’évoquer l’importance et la diversité des missions de l’un des plus anciens ateliers de cathédrales d’Europe, aux savoir-faire inscrits au patrimoine immatériel de l’Unesco en 2020.

Elle met en lumière la richesse de son patrimoine, préservé sans interruption depuis le Moyen Âge biens immobiliers et fonciers, dessins d’architecture, plans et relevés de toutes époques, gravures, photographies, moulages, sculptures, outils anciens, etc. Ces collections, enrichies aujourd’hui encore par la production technique liée aux chantiers, font de la cathédrale de Strasbourg l’un des édifices les mieux documentés de France.

À travers cette exposition, Strasbourg met en avant huit siècles d’un engagement exceptionnel en faveur de la préservation de son patrimoine, tout en rappelant que ces savoir-faire continuent de se transmettre et de faire vivre la cathédrale aujourd’hui.

L’exposition-parcours en 15 sections est accueillie au sein du Musée de l’Œuvre Notre-Dame, musée du Moyen Âge et de la Renaissance, installé dans la maison historique de la Fondation depuis 1931. .

3 place du Château Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 98 50 00

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English :

L’événement Bâtir · Préserver · Transmettre Les 800 ans de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame Strasbourg a été mis à jour le 2026-07-13 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg