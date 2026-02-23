Bâtir en préservant la nature, est-ce possible ? Musée de Bretagne Rennes Vendredi 27 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine

Dans une société en constante expansion, les villes s’agrandissent sans cesse. Mais pense-t-on à ceux qui habitaient ces espaces avant l’arrivée de nos maisons ?

Les villes sont pensées principalement pour les humains, mais les animaux ont aussi leur place. La préservation de la nature prend aujourd’hui davantage de place sur les chantiers. Le but : construire sans détruire l’environnement, pour mieux vivre ensemble. Avec **Timothée Cantard**, écologue et **David Milliat**, chargé de mission formation “éco matériaux” PFT **INSA Rennes**.

Des élèves de **BTS 2 Bâtiment du Lycée Pierre-Mendès-France**, soucieux.ses de préserver le vivant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T15:45:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



