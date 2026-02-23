Bâtir ta e-réputation: construire ton réseau réel et virtuel Metz

Bâtir ta e-réputation: construire ton réseau réel et virtuel

[Les Ateliers du SOIP à distance] Bâtir ma e-réputation Construire mon réseau réel et virtuelBoostez votre influence apprenez à construire une e-réputation solide et à étendre votre réseau, en ligne et hors ligne !

Afin d’augmenter vos chances de décrocher un stage, une alternance, un emploi, il est primordial de travailler sur votre réseau réel et virtuel. L’objectif de cet atelier, proposé à distance sans inscription, est de vous faire comprendre en quoi réseau et image en ligne sont fondamentaux tout au long d’une carrière.

Au programme

Qu’est-ce que l’e-réputation ou réputation numérique ;

Comment utiliser les réseaux sociaux professionnels (notamment LinkedIn), pour sa recherche de stage, d’alternance et d’emploi.

Intervenante Gaëlle LORRAIN, consultante en communicationPratique Accès libre, sans inscription

Où ? À distance (via Teams)Accéder directement à l’atelier Contacts soip-ateliers-contact@univ-lorraine.fr 03 72 74 03 72 03 72 74 03 43Tout public

English :

[Les Ateliers du SOIP à distance] Bâtir ma e-réputation Construire mon réseau réel et virtuelBoost your influence: learn how to build a solid e-reputation and expand your network, online and offline!

To increase your chances of landing an internship, a work-study program or a job, it’s essential to work on your real and virtual network. The aim of this workshop, offered remotely without registration, is to help you understand how your network and online image are fundamental throughout your career.

On the program:

What is e-reputation or digital reputation?

How to use professional social networks (especially LinkedIn) to find internships, work-study programs and jobs.

Speaker:Gaëlle LORRAIN, communications consultantPractice: Free access, no registration required

Where: Remote (via Teams)Go directly to the workshop Contacts: soip-ateliers-contact@univ-lorraine.fr 03 72 74 03 72 03 72 74 03 43

