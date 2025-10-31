Batistou Haloween party Géronce

vendredi 31 octobre 2025.

Batistou Haloween party

Salle des fêtes Géronce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Frissons autour du Joos 2ᵉ édition! Au programme

– 19h Assemblée Générale (petite salle)

– 20h Bal des enfants (salle principale) + Réunion des chars ouverte à tous ceux qui souhaitent participer à la préparation du Carnaval (petite salle)

– 21h Soirée déguisée (salle principale) !

Restauration sur place .

Salle des fêtes Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine www.carnavaldegeronce@hotmail.com

