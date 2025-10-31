Batistou Haloween party Géronce
Salle des fêtes Géronce Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Frissons autour du Joos 2ᵉ édition! Au programme
– 19h Assemblée Générale (petite salle)
– 20h Bal des enfants (salle principale) + Réunion des chars ouverte à tous ceux qui souhaitent participer à la préparation du Carnaval (petite salle)
– 21h Soirée déguisée (salle principale) !
Restauration sur place .
Salle des fêtes Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine www.carnavaldegeronce@hotmail.com
