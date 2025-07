Batman contre Robespierre Festival d’Aurillac Aurillac

Batman contre Robespierre Festival d’Aurillac Aurillac mercredi 20 août 2025 .

Batman contre Robespierre 20 août – 20 septembre Festival d’Aurillac Cantal

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-20T20:30:00 – 2025-08-20T21:30:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Ecrit et mis en scène par Mise en scène Alexandre Markoff

Batman contre Robespierre transpose de manière profane et burlesque le livre de Job, pour en faire une critique de nos travers et des idéologies dominantes. C’est l’histoire d’une chute qui nous rappelle jusqu’à l’absurde la fragilité de nos conditions : Un homme perd tout ce qu’il possède jusqu’à sa dignité, alors qu’il n’a rien fait de mal ou rien de pire que son voisin. Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ? Rien ne lui sera expliqué. La justice n’est peut-être qu’une vue de l’esprit et le monde trop complexe pour être compris.

TELERAMA : Comédie trépidante. Face à quatre comédiens, d’une énergie débordante et sans faille, la seule arme est le rire. Irrésistible.

CHARLIE HEBDO : Le rire claque parfois comme un fouet. Le passage du texte de la rue à la salle est réussi, accélérant les rythmes, amplifiant un humour noir percutant. Un réveille-méninges efficace d’un auteur coutumier d’une écriture théâtrale engagée, usant d’un regard affûté au cutter sur nos dérives actuelles.

FIGAROSCOPE : Alexandre Markoff écrit en dehors des sentiers battus. Et il a du talent. L’écriture hachée et la mise en scène extérieure et distancée créent un rythme qui ne se dément pas. Le vrai plaisir vient de la troupe de comédiens. Ils s’amusent comme des fous et nous font vraiment partager leur plaisir.

Festival d’Aurillac Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « grandcolossal@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0664294379 »}]

Grand Colossal Théâtre – Alexandre Markoff Théâtre théâtre de rue

Caroline Wedier