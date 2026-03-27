Bâton de fumigation de Litha

2 Chem. du Lavoir Verneuil Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Reconnectez-vous aux plantes et aux traditions en créant votre bâton de fumigation, et laissez les secrets de la nature célébrer l’été avec vous.

Le samedi 20 juin à 10h00, reconnectez-vous aux traditions et aux plantes lors d’un atelier de création de bâton de fumigation de Litha, en lien avec le solstice d’été.

Vous apprendrez à composer et assembler votre bâton de fumigation à partir de plantes locales, tout en découvrant les rituels, symboliques et usages traditionnels des plantes. Un atelier créatif, naturel et symbolique pour célébrer l’été.

Réservation obligatoire.

Détails et informations auprès des Élexirs de Terre Mère au 06 98 42 31 47 ou leselixirsdeterremere@laposte.net 15 .

2 Chem. du Lavoir Verneuil 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 98 42 31 47 leselixirsdeterremere@laposte.net

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English :

Reconnect with plants and traditions by creating your own fumigation stick, and let nature?s secrets celebrate summer with you.

L’événement Bâton de fumigation de Litha Verneuil a été mis à jour le 2026-03-27 par PIT LE DUNOIS