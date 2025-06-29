Batoupercus

44 bis rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09 2025-11-23 2025-12-14 2025-12-28 2026-01-11 2026-01-25 2026-02-08 2026-02-22 2026-03-08 2026-03-22 2026-04-12 2026-04-26 2026-05-10 2026-06-14 2026-06-28

Au rythme de la percu’

Batoupercus les 2èmes et 4èmes dimanches du mois avec Gil de 17 h à 18 h

Notre défi Réunir des personnes n’ayant aucune expérience de la pratique de la percussion individuelle et collective, vivre ensemble un apprentissage original et ludique et arriver ainsi à créer un groupe joyeux, rythmé et festif qui s’appellera BATUPERCUS.

La Casa dispose de tout le matériel nécessaire pour cet atelier.

Avec Gil

Sur réservation .

44 bis rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

To the rhythm of percussion

German :

Im Rhythmus der Percu’

Italiano :

Al ritmo delle percussioni

Espanol :

Al ritmo de la percusión

L’événement Batoupercus Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Vallée de la Sarthe