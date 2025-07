Battage à l’ancienne VIELLA Viella

Battage à l’ancienne VIELLA Viella dimanche 27 juillet 2025.

Battage à l’ancienne

VIELLA Stade Viella Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27 10:00:00

fin : 2025-07-27 15:00:00

Date(s) :

2025-07-27

A partir de 10h au stade, est organisée une journée battage avec une exposition de tracteurs anciens et des animations toute la journée.

Repas sur place.

C’est l’occasion pour tous de découvrir les étapes de ce voyage à travers les générations qui témoignent de l’évolution technique du travail de la terre ainsi que de la découverte des métiers anciens.

VIELLA Stade Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 74 16 mairie@viella.fr

English :

Starting at 10am at the stadium, a threshing day is organized with an exhibition of vintage tractors and entertainment all day long.

Lunch on site.

This is an opportunity for everyone to discover the stages of this journey through the generations, which bears witness to the technical evolution of working the land, as well as the discovery of old trades.

German :

Ab 10 Uhr wird im Stadion ein Dreschtag mit einer Ausstellung alter Traktoren und ganztägigem Unterhaltungsprogramm veranstaltet.

Essen vor Ort.

Es ist eine Gelegenheit für alle, die Etappen dieser Reise durch die Generationen zu entdecken, die von der technischen Entwicklung der Landarbeit zeugen, sowie die alten Berufe zu entdecken.

Italiano :

A partire dalle 10 del mattino, presso lo stadio, si terrà una giornata di trebbiatura con un’esposizione di trattori d’epoca e intrattenimento per tutto il giorno.

Pranzo in loco.

Un’occasione per tutti di scoprire le tappe di questo percorso generazionale, che testimonia l’evoluzione tecnica della lavorazione della terra e la scoperta di antichi mestieri.

Espanol :

A partir de las 10 de la mañana, en el estadio, habrá una jornada de trilla con exhibición de tractores antiguos y entretenimiento durante todo el día.

Comida in situ.

Es la ocasión para todos de descubrir las etapas de este viaje a través de las generaciones, testigo de la evolución técnica del trabajo de la tierra y del descubrimiento de antiguos oficios.

