Battage de blé et démonstration de fabrication de choucroute au moulin Moulin Hundsbach

Début : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T17:00:00

Niché dans sa belle oasis de verdure, le moulin de Hundsbach propose un programme riche et diversifié concocté par les associations Mehli’Arts et les Amis du moulin.

Ainsi, le moulin « Léonie », une des pièces maîtresses du patrimoine rural de Haute-Alsace, accueillera le public avec une série d’activités liées au patrimoine : un battage de blé à l’ancienne sera présenté, suivi d’une démonstration de fabrication de choucroute par l’association D’Natur geht o asso (apporter des bocaux).

Des visites guidées et une animation autour des démonstrations de mouture viendront rythmer le lieu.

L'actuel moulin de Hundsbach, construit en 1798, a cessé son activité en 1925. À l'extérieur, la roue à augets et la canalisation d'amenée d'eau ont disparu, mais à l'intérieur, tout est resté intact : la machinerie composée de trois paires de meules, ainsi que la chambre de l'ouvrier à l'étage.

Véritable témoin endormi de plusieurs siècles de fonctionnement, ce moulin trouve ses origines bien avant le bâtiment actuel du XVIIIᵉ siècle, son existence étant attestée dès 1394.

Avec le soutien d’une association, les propriétaires ont entrepris de restaurer l’ensemble des bâtiments et de redonner vie à ce précieux élément du patrimoine de la vallée du Thalbach, en l’ouvrant au public.

Dans ce cadre unique et verdoyant, au cœur de la vallée de Hundsbach — paradis des cyclistes et des randonneurs — les chambres d’hôtes de charme « La Meunière » vous accueillent pour un séjour authentique.

