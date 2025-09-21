Battage du blé noir à l’ancienne JEP 2025 Mellé

Battage du blé noir à l’ancienne JEP 2025 Mellé dimanche 21 septembre 2025.

Battage du blé noir à l’ancienne JEP 2025

Enclos Paroissial Mellé Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Mellé vous donne rendez-vous pour une journée qui vous transportera au début du XXème siècle dans nos belles campagnes. Aux démonstrations de battage à l’ancienne viendront s’ajouter la fabrication de tourteaux de blé noir, un concert de musiques locales, une exposition de matériel agricole ancien et une autre sur l’histoire des transports postaux ainsi que de multiples activités et des stands de produits locaux ! .

Enclos Paroissial Mellé 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne

