Battle BD MA.AT Arcachon
Battle BD MA.AT Arcachon mardi 17 février 2026.
Battle BD
MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon
Début : 2026-02-17
Duel créatif entre trois dessinateurs qui improvisent des dessins en direct, en guest star les Crocs en jambe, collectif d’auteurs et d’illustrateurs jeunesse. .
MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 98 88
