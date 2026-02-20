Battle BD Lisa Mandel & Cuillère | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Battle BD Lisa Mandel & Cuillère | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Tout public

Battle BD Lisa Mandel & Cuillère propose un face-à-face en direct entre deux autrices aux univers graphiques très différents. Sur scène, le dessin devient performance et improvisation, et chaque thème imposé se transforme en création vivante. Lisa Mandel, connue pour son regard incisif sur le réel et la BD sociale, et Cuillère, qui raconte le quotidien avec humour et spontanéité, confrontent leurs styles dans un moment de créativité intense. Le public assiste à une rencontre où le trait, les idées et l’énergie débordent, et où la bande dessinée sort du livre pour devenir spectacle. Cette battle invite à découvrir la liberté de la création graphique et le plaisir de l’improvisation collective. .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

