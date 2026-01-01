Battle Break Kids Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-31 19:30:00
fin : 2026-01-31 22:00:00
Break danse Crew suivie d’une soirée Dance Floor.
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 18 16 58 mazetbreakdansecrew@gmail.com
Break danse Crew followed by a Dance Floor party.
