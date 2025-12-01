Battle Break Merry Christmas Spectacle + Battle Rue Paul Gravejal Salle Balavoine Le Puy-en-Velay

Battle Break Merry Christmas Spectacle + Battle

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

uniquement le samedi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13

En cette période de Noël, venez découvrir les Battle Breakids et Break Adultes. Possibilité d’assister à des cours de claquettes, sans oublier la Soirée Spectacle.

Rue Paul Gravejal Salle Balavoine Centre socio-culturel de Guitard Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 18 16 58 hiphop1.academie@gmail.com

English :

This Christmas, come and discover the Battle Breakids and Break Adults. And don’t forget the Evening Show.

L’événement Battle Break Merry Christmas Spectacle + Battle Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay