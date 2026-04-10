Battle Breaking Gymnase Buffon Paris

Le CPA Censier vous invite à son battle Breaking le 11 Avril 2026, à partir de 13h au Gymnase Buffon.

Au programme : performances, échanges, workshops, danse, fun et une énergie débordante !

Participation de 5€

Rendez-vous le samedi 11 avril 2026 autour du battle breaking du CPA Censier !

Le samedi 11 avril 2026

de 13h00 à 20h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T16:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T13:00:00+02:00_2026-04-11T20:00:00+02:00

Gymnase Buffon 13 rue Buffon 75005 Paris

https://www.instagram.com/p/DWjeKrZDHn1/ +33143374092 cacensier@actisce.org https://www.facebook.com/centrecensier/ https://www.facebook.com/centrecensier/



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