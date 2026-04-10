Battle Breaking Gymnase Buffon Paris
Battle Breaking Gymnase Buffon Paris samedi 11 avril 2026.
Le CPA Censier vous invite à son battle Breaking le 11 Avril 2026, à partir de 13h au Gymnase Buffon.
Au programme : performances, échanges, workshops, danse, fun et une énergie débordante !
Participation de 5€
Rendez-vous le samedi 11 avril 2026 autour du battle breaking du CPA Censier !
Le samedi 11 avril 2026
de 13h00 à 20h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T16:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T13:00:00+02:00_2026-04-11T20:00:00+02:00
Gymnase Buffon 13 rue Buffon 75005 Paris
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