BATTLE BREAKING KIDS

Cours Gabriel Péri Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Samedi 31 janvier

Cours Gabriel Péri Lunel

Infos inscriptions 07 81 56 93 07

✉️ artsetcultureslunel@gmail.com

• 11h Start

• 12h Animation

• 13h Qualifications

• 14h Battle

Speaker Chiquito

Juges Bboy Alegra · Bboy Malo · Bboy Dee

DJ: Man.X

-16 ans | 1 VS 1

À Lunel, la culture urbaine s’exprime dès le plus jeune âge

Le breaking, ce n’est pas qu’une danse

c’est une école de respect, de discipline et de confiance en soi.

300 € de lots à gagner

Un moment pour les jeunes, les familles et les passionnés

Un événement qui valorise les talents et le vivre-ensemble

Infos inscriptions 07 81 56 93 07

artsetcultureslunel@gmail.com

Avec le soutien de la Ville de Lunel, la Dynamique Lunelloise et les partenaires locaux. .

Cours Gabriel Péri Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 7 81 56 93 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, January 31st

Cours Gabriel Péri ? Lunel

Info registration 07 81 56 93 07

?? artsetcultureslunel@gmail.com

? 11h Start

? 12pm: Entertainment

? 13h Qualifications

? 14h Battle

Speaker Chiquito

Judges: Bboy Alegra Bboy Malo Bboy Dee

DJ: Man.X

-16 years old | 1 VS 1

L’événement BATTLE BREAKING KIDS Lunel a été mis à jour le 2026-01-12 par 34 OT PAYS DE LUNEL