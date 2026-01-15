BATTLE BREAKING KIDS Lunel
Tarif : – –
Infos inscriptions 07 81 56 93 07
✉️ artsetcultureslunel@gmail.com
• 11h Start
• 12h Animation
• 13h Qualifications
• 14h Battle
Speaker Chiquito
Juges Bboy Alegra · Bboy Malo · Bboy Dee
DJ: Man.X
-16 ans | 1 VS 1
À Lunel, la culture urbaine s’exprime dès le plus jeune âge
Le breaking, ce n’est pas qu’une danse
c’est une école de respect, de discipline et de confiance en soi.
300 € de lots à gagner
Un moment pour les jeunes, les familles et les passionnés
Un événement qui valorise les talents et le vivre-ensemble
Avec le soutien de la Ville de Lunel, la Dynamique Lunelloise et les partenaires locaux. .
Cours Gabriel Péri Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 7 81 56 93 07
English :
Saturday, January 31st
Cours Gabriel Péri ? Lunel
Info registration 07 81 56 93 07
?? artsetcultureslunel@gmail.com
? 11h Start
? 12pm: Entertainment
? 13h Qualifications
? 14h Battle
Speaker Chiquito
Judges: Bboy Alegra Bboy Malo Bboy Dee
DJ: Man.X
-16 years old | 1 VS 1
