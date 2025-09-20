« Battle d’architecture » au Palais des Rois de Majorque ! Palais des rois de Majorque Perpignan

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Battle d’architecture au Palais des Rois de Majorque

Participez à une Battle d’architecture ouverte à tous, même aux non-initiés !

Le thème sera révélé le jour même, pour que chacun parte sur un pied d’égalité.

Déroulement :

Création de croquis, plans, dessins et maquettes

Présentation des projets en fin de journée devant un jury

Sélection de l’équipe gagnante

Une expérience créative et conviviale, dans le cadre exceptionnel du Palais des Rois de Majorque.

Palais des rois de Majorque Rue des Archers, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Les Platanes Pyrénées-Orientales Occitanie 0468349626 https://www.ledepartement66.fr/dossier/le-palais-des-rois-de-majorque [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 34 12 37 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@caue66.fr »}] Situé au cœur de Perpignan, ce palais médiéval a été pendant près d’un siècle le centre de l’éphémère royaume de Majorque.

Achevée après 1300 dans le style gothique, sa construction rappelle le statut de Perpignan comme centre économique, politique et culturel de la Méditerranée médiévale. A partir du XVIe siècle, les ingénieurs français et espagnols l’entourent de murailles pour le transformer en citadelle.

Depuis 1958, le Palais des Rois de Majorque est la propriété du Département des Pyrénées-Orientales qui assure sa conservation en l’entretenant, en l’animant et en le valorisant. De nos jours, des visites commentées, des concerts et des manifestations culturelles se déroulent dans son jardin et dans les salles. En voiture : en provenance de la D900 reliant Salses au Perthus, prendre la sortie 8 (Perpignan-centre) puis continuer sur le cours Lazare Escarguel, l’avenue du Lycée, la rue Paulin Testory, l’avenue Gilbert Brutus jusqu’à la rue des archers. Stationnement : parking payant à 400 m – dépose-minute. En bus : Sankeo ligne 7 – arrêt Citadelle.

Journées européennes du patrimoine 2025

© CAUE66