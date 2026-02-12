BATTLE DE BREAKDANCE / Parthenay Hip Hop Festival Palais des congrès Parthenay
BATTLE DE BREAKDANCE / Parthenay Hip Hop Festival Palais des congrès Parthenay samedi 21 mars 2026.
BATTLE DE BREAKDANCE / Parthenay Hip Hop Festival
Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Les battles kids et adultes organisés par Original Monkeez sont de retour ! Entre compétition et performance artistique, le “battle” est un rassemblement de passionnés qui s’affrontent, en équipe, pour décrocher une place en finale.
Grâce au DJ One Up, au speaker MC Skeezo, aux trois membres du jury et aux Bgirls & Bboys, plongez dans l’univers du battle, avec des performances époustouflantes mêlant breakdance, popping, locking et bien plus encore.
Découvrez un spectacle explosif, rempli de talents et d’énergie ! .
Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BATTLE DE BREAKDANCE / Parthenay Hip Hop Festival
L’événement BATTLE DE BREAKDANCE / Parthenay Hip Hop Festival Parthenay a été mis à jour le 2026-02-10 par CC Parthenay Gâtine