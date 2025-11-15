Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Battle de chorales et soirée karaoké Champagnat samedi 15 novembre 2025.

Salle polyvalente Champagnat Creuse

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Battle de chorales: 8 chorales plus ou moins locales interprètent 2 chansons de leur choix devant un jury professionnel et devant le public.
Avec Entracte
Remise de 3 prix du jury et 3 prix du public
Soirée karaoké animée par Ariane   .

Salle polyvalente Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 93 43 27  Assoc.ahol@gmail.com

