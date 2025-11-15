Battle de chorales et soirée karaoké

Salle polyvalente Champagnat Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Battle de chorales: 8 chorales plus ou moins locales interprètent 2 chansons de leur choix devant un jury professionnel et devant le public.

Avec Entracte

Remise de 3 prix du jury et 3 prix du public

Soirée karaoké animée par Ariane .

Salle polyvalente Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 93 43 27 Assoc.ahol@gmail.com

English : Battle de chorales et soirée karaoké

German : Battle de chorales et soirée karaoké

Italiano :

Espanol : Battle de chorales et soirée karaoké

L’événement Battle de chorales et soirée karaoké Champagnat a été mis à jour le 2025-11-07 par Marche et Combraille en Aquitaine