Battle de compliments Centre Social MJC Mosaïque Angoulême

Centre Social MJC Mosaïque 17 rue Antoine de Saint-Exupéry Angoulême Charente
Début : 2026-02-18 11:00:00
fin : 2026-03-04
2026-02-18 2026-03-04 2026-03-11
Dans le cadre du Printemps des poètes, une manifestation nationale et internationale dont la vocation est de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes, venez assister à cet battle de compliments pour adopter un regard positif pour parler de l’autre.
Centre Social MJC Mosaïque 17 rue Antoine de Saint-Exupéry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 76 11
English :
As part of Printemps des poètes, a national and international event designed to raise awareness of poetry in all its forms, come and join us for this battle of compliments to adopt a positive approach to talking about others.
