Battle de compliments Centre Social MJC Mosaïque Angoulême

Battle de compliments

Centre Social MJC Mosaïque 17 rue Antoine de Saint-Exupéry Angoulême Charente

Début : 2026-02-18 11:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-02-18 2026-03-04 2026-03-11

Dans le cadre du Printemps des poètes, une manifestation nationale et internationale dont la vocation est de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes, venez assister à cet battle de compliments pour adopter un regard positif pour parler de l’autre.

Centre Social MJC Mosaïque 17 rue Antoine de Saint-Exupéry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 76 91

English :

As part of Printemps des poètes, a national and international event designed to raise awareness of poetry in all its forms, come and join us for this battle of compliments to adopt a positive approach to talking about others.

