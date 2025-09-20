Battle de danse Hip Hop Archives départementales Du Tarn Albi

Battle de danse Hip Hop Samedi 20 septembre, 18h00 Archives départementales Du Tarn Tarn

Entrée libre et gratuite. Sur le parvis des Archives de nombreuses animations avec restauration possible (foodtruck). Renseignements : 05.63.36.21.00. En savoir plus : https://archives.tarn.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2025

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:20:00

Battle de danse Hip Hop animée par l’AJDR Factory.

Des danseurs pleins d’énergie s’affrontent sous vos yeux. De l’énergie pure, du style et des punchs chorégraphiques à couper le souffle ! Ambiance survoltée garantie !

Archives départementales Du Tarn Siège social : Archives départementales du Tarn 1 avenue de la Verrerie, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 36 21 00 http://archives.tarn.fr https://www.facebook.com/archives.tarn/ [{« link »: « https://www.facebook.com/AjdrFactory?locale=fr_FR »}] En voiture depuis le centre-ville direction Cordes, Villefranche-de-Rouergue, avenue Dembourg. Un parking de 42 places est situé à proximité du bâtiment. Pour les personnes en situation de handicape, deux places de stationnement se situent à l’arrière du bâtiment, sur le parking réservé au personnel. En bus ligne A, B et C, arrêt collège Jean-Jaurès. En train : ligne Toulouse-Rodez, arrêt gare Albi-Madeleine.

© Archives départementales du Tarn