BATTLE DE DANSE OU JEUX DE SOCIÉTÉ AVEC LES COPAINS Bibliothèque Nozay

Bibliothèque 21 Rue Alexis Létourneau Nozay Loire-Atlantique

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 12:30:00

2026-02-07

en lien avec la rési danse d’Audrey Bodiguel et sa Cie La Veine

Les animatrices du Centre de Loisirs Les Copains d’abord proposent aux petits comme aux grands toute une panoplie de jeux à partir de 3 ans. Jeux de cartes, de plateaux, jeux de construction ou jeux d’extérieur à la belle saison.

Cet évènement est proposé en lien avec la rési danse d’Audrey Bodiguel et sa Cie La Veine sur le territoire intercommunal, Les Copains d’Abord aimeraient pouvoir proposer une Battle de danse à la place de ce temps habituellement dédié aux jeux. Plus d’information quelques semaines avant le rendez-vous prévu.

Gratuit

Entrée libre

Bibliothèque 21 Rue Alexis Létourneau Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

