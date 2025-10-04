Battle de dessin Bourges

Battle de dessin Bourges samedi 4 octobre 2025.

Battle de dessin

34 rue Henri Sellier Bourges Cher

Battle de dessin à l’auditorium du Conservatoire de Bourges

Chaque année, c’est l’un des rendez-vous les plus attendus la grande battle de dessin ! Deux équipes de dessinateurs et dessinatrices s’affrontent en direct, sous vos yeux, dans une ambiance survoltée.

Leurs créations sont projetées en temps réel sur écran géant, pour que chacun puisse vibrer au rythme du combat artistique.

Aux commandes de l’animation, le Commis des Comics, fidèle maître de cérémonie, promet une soirée pleine d’énergie et de surprises. .

34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

Drawing battle at the Bourges Conservatory auditorium

German :

Zeichen-Battle im Auditorium des Konservatoriums von Bourges

Italiano :

Battaglia di disegni all’auditorium del Conservatorio di Bourges

Espanol :

Batalla de dibujos en el auditorio del Conservatorio de Bourges

