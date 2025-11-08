Battle de Magie Pierrax VS Pierrafeu Chapeau Claque Cabaret Gueugnon

Battle de Magie Pierrax VS Pierrafeu

Le Chapeau Claque Cabaret vous invite à vivre une soirée exceptionnelle avec sa Battle de Magie. Deux magiciens, Pierrax et Pierrafeu, deux univers distincts, s’affrontent sur scène dans un duel où la magie est reine. Au programme grande illusion, mentalisme, magie des cartes et spiritisme, le tout entrecoupé de moments de suspense haletants. Chaque tour est conçu pour surprendre et émerveiller le public, offrant une expérience digne des plus grands spectacles de magie.

Ce spectacle est une véritable immersion dans l’univers de la magie, où le talent des artistes et la mise en scène soignée se combinent pour créer une atmosphère envoûtante. Que vous soyez passionné de magie ou simplement curieux, cette Battle de Magie promet une soirée inoubliable. .

Chapeau Claque Cabaret 2 Rue Jean Bouveri Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 26 81 chapeauclaquecabaret@orange.fr

